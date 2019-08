"Amazing" Portofino: la Ferragni e Fedez festeggiano qui il loro primo anniversario

PORTOFINO - Una splendida accoglienza per i Ferragnez a Portofino o, come direbbe Chiara, "amazing". La blogger italiana più amata e odiata d'Italia ha scelto la perla del Tigullio per festeggiare il primo anniversario con Fedez. E' passato un anno dal matrimonio più social di sempre che ha tenuto tantissimi fan incollati alle loro stories su Instagram.

E anche questo lungo weekend sarà raccontato dalla coppia con foto e video: una bella pubblicità per la Liguria dato che la Ferragni conta oltre 17 milioni di followers. La prima foto scattata appena arrivati ha superato in pochi minuti i 60 mila likes, destinati a crescere nei prossimi giorni dato che in media i suoi scatti raggiungono anche un milione di cuoricini.

I due si sono già innamorati della vista dalla loro camera allo Splendido di Portofino, dove ad aspettarli hanno trovato un album di fotografie che ripercorre la loro storia. Un po' di relax e romanticismo, prima di partire alla volta di Venezia dove ci sarà la premiere del docu-film "Chiara Ferragni - Unposted".

Non è l'unica ad aver scelto Portofino come meta quest'estate: spiccano anche Kourtney Kardashian, nota star dei reality americana, e la modella e attrice rumena Madalina Ghenea. Frquenta spesso la zona la sorella, Valentina Ferragni, dato che il suo fidanzato è il genovese Luca Vezil.