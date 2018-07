GENOVA - Vendeva profumi contraffatti, ma viene sorpreso dalla polizia municipale che gli sequestra tutta la merce. E' accaduto ieri in via Buozzi. Protagonista un napoletano di 33 anni. Gli agenti hanno notato una ragazza che parlava animatamente con un uomo, che poi si è allontanato, e l'hanno avvicinata per sapere cosa fosse accaduto.

La giovane ha raccontato di essere stata fermata dall'uomo spacciatosi per un commerciante di cosmetici, in giro con il suo campionario di profumi, che doveva rientrare a casa in aereo e che doveva liberarsi dei profumi vendendoli a prezzi stracciati ai passanti.

Gli uomini della municipale lo hanno rintracciato e fermato. In auto aveva trolley con 30 confezioni di profumo, somiglianti a quelli di prestigiose marche, ma con nomi storpiati, come "Acqua di ciò", anziché "di gio", e una fattura emessa da un grossista orientale e intestata ad una ditta con sede a Napoli per acquisto di profumi. La fattura verrà trasmessa alla Guardia di Finanza per gli approfondimenti.