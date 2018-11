"1&18": essere maggiorenni non è un gioco da ragazzi

GENOVA - Chi meglio dei neo-diciottenni per parlare ai neo-diciottenni? Cinque scuole, un solo progetto. Gli studenti, patrocinati da tutte le Asl liguri, si sono cimentati in 5 diversi progetti da presentare nell'ambito del salone Orientamenti ai loro coetanei delle altre scuole coinvolte. Il progetto prende il nome di "1&18" a simboleggiare le nuove e fiammanti responsabilità civiche dei diciottenni. Le scuole superiori coinvolte sono state: il liceo classico King, il liceo artistico Luzzati di Chiavari, il liceo linguistico Montale, l'istituto alberghiero Marco Polo e il liceo scientifico Nicoloso di Recco.

Il King ha inscenato una tragedia di Eschilo, ‘Le Eumenidi’, tratte dalla trilogia dell'Orestea: una storia incentrata sulla democrazia e l'uguaglianza davanti alla legge, tema collegato ai doveri politici appena acquisiti dai neomaggiorenni.

Il liceo Luzzati ha optato, invece, per la pittura, parlando delle leggi stradali e dei potenziali pericoli che si nascondono dietro alla guida e "pasticciando", in diretta, un quadro, armati di pennelli e pastelli a cera.

Il Nicoloso ha presentato il progetto di alternanza scuola-lavoro di alcune classi, in collaborazione con l'associazione antimafia Libera, che ha fatto volare gli studenti in Sicilia, per una settimana, per lavorare nei territori strappati a Cosa nostra.

Al Montale il compito, invece, di illustrare i principali diritti acquisiti da un cittadino italiano al raggiungimento della maggiore età, attraverso la proiezione di un video realizzato dagli studenti.

Ultimo, ma non per importanza, il Marco Polo, che ha preparato dei cocktail (Mojito & Sidecar Brent Hofacker) rigorosamente analcolici, per sensibilizzare i propri coetanei al rischio della guida sotto l'effetto di superalcolici.

Ogni scuola ha tentato, quindi, di presentare un'attività che potesse incarnare le proprie competenze didattiche e il proprio pensiero riguardo alla serietà e alla libertà portati dal numero 18, che può sembrare solo una cifra ma è molto di più.